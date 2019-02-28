شكرا لقرائتكم خبر عن بتلقح عليها.. كيم كاردشيان تستهزئ بصديقة عائلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان على حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لإحدى صديقات العائلة واستهزأت بها. الفيديو الذى نشرته كيم كاردشيان ضم صديقة عائلة الكاردشيان وموديل خطوط أزيائهم وتدعى "جوردن وودز" وهى التى خانت أصدقاءها خاصة كلوى كاردشيان مع حبيبها تريستان طومسون لاعب كرة السلة الشهير، وتعتبر هذه المرة الثانية لخيانة "طومسون" لـ"كلوى" واختار هذه المرة صديقة العائلة المقربة. صرحت جوردن وودز بعدها بأنها أرادت أن توضح وجهة نظرها وقالت إنها كانت تحت تأثير الخمر ولم تعرف كيف حدث ذلك وذلك فى برنامج "Red Table Talk" أى "حديث الطاولة الحمراء" ووضعت فيديو لايف لها على إنستجرام، وهو الفيديو الذى أخذته كيم كاردشيان منها ووضعته على صفحتها الشخصية وكتبت تعليق تستهزأ به بـ"جوردن" وقالت فيه: "جوردن ستسقط الشاى على الترابيزة الحمراء" وذلك لتصب غضبها بسبب خيانة أختها والحزن الذى تعرضت له.

كانت هذه تفاصيل خبر بتلقح عليها.. كيم كاردشيان تستهزئ بصديقة عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.