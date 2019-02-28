نورهان تبدأ تصوير"قمر هادي" أمام هاني سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة نورهان تصوير مشاهدها في مسلسل "قمر هادي" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، في فيلا بالطريق الصحراوي.

نورهان تتعاون للمرة الثانية مع الفنان هاني سلامة بطل العمل، بعدما شاركته بطولة إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك"، كما تلتقي مجددًا بالمخرج رؤوف عبدالعزيز، الذي وقفت أمام كاميرته في مسلسل "ألف ليلة وليلة".

وعن دورها قالت في بيان صحفي، إن الجمهور سيكون في حيرة من أمرها، هل يتعاطف معها، أم يكرهها.

" قمر هادي" بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، هادي الجيار، أشرف زكي، حمزة العيلي، ممؤمن نور، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج سينرجي.