بالصور.. إيمي سمير غانم جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها، لصالح غلاف أحدى المجلات. ظهرت" إيمي" خلال الصور بإطلالة جذابة ومرتدية فستان أسود لامع ، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وكانت الفنانة أيمي سمير غانم قد بدأت تصوير مسلسلها الجديد "سوبر ميرو" من إخراج وليد الحلفاوي، إنتاج أحمد السبكي، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

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