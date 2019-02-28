بعد أنباء عن وفاتها.. إغلاق حساب دانة العليان عبر انستغرام

دون سابق إنذار، أُغلق حساب مغنية الراب الكويتية الشهيرة، دانة العليان، عبر موقع التواصل ”انستغرام“، وذلك بعد تداول أنباء قبل عشرة أيام عن وفاتها.

ويأتي إغلاق الحساب بعد دعوات من جانب متابعيها وبعض المقربين منها بعدم تداول أنباء عن وفاتها، وعدم نشر أي مواد مصورة تسيء إليها.

وكانت بعض الأنباء قد تم تداولها عن وفاة مغنية الراب الكويتية الشهيرة، دانة العليان، وتحديدًا عبر حسابات انستغرام وتويتر، والتي استندت لتأكيدات من بعض الأشخاص المقربين من عائلتها، وسط حالة من الغموض.

كما نشرت الإعلامية مي العيدان تغريدة تؤكد وفاتها حيث كتبت: ”وفاة مغنية الراب الكويتية دانة العليان الشهيرة بجملة (مو هامني شي). إنا لله وإنا إليه راجعون“.

هذا ولم يصدر أي بيان، أو توضيح من عائلة العليان، ينفي أو يؤكد خبر الوفاة، وما زالت المواقع الإخبارية، وحسابات السوشال ميديا، تتداول أنباء وفاتها دون تأكيد، بانتظار أي خبر رسمي من عائلتها، أو منها في حال كانت الوفاة مجرد إشاعة.

بينما اعتبرت شريحة من الجمهور أن التزام الصمت من قبل عائلة العليان هو دليل على أن خبر وفاتها مجرد إشاعة، لعمل ضجة إعلامية، خصوصًا أن خبرًا مثل الوفاة من المستحيل إخفاؤه لفترة طويلة.