بالفيديو: أحمد العرفج يُفوض مفرح الشقيقي لرفع قضية على فنان العرب

فوَّض أحمد العرفج، عامل المعرفة، الإعلامي مفرح الشقيقي في رفع قضية بالنيابة عنه على فنان العرب محمد عبده.

وأوضح ” العرفج ” أنه التقى محمد عبده قبل 8 سنوات في بريطانيا، ودخلوا في حوار عن الأديب المصري طه حسين، إذ سأله فنان العرب لماذا لا تحب طه حسين.

وأضاف أنه رد عليه بأن طه حسين كان يهاجم الفنانة نجاة الصغيرة كثيرًا وهو رئيس تحرير جريدة الجمهورية، فيما ردَّ محمد عبده بأنه طه حسين لم يكن موجود في زمن نجاة الصغيرة.

وتراهنا على صحة الحديث، وتحدثوا إلى أنيس منصور الذي أكد على أن طه حسين ونجاة الصغيرة تعاصروا والتقوا في الستينيات كثيرًا، فيما لم يحقق محمد عبده الرهان الذي اتفقا عليه.