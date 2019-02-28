أحمد عز يعلن عن إصابته بالتهاب في أحباله الصوتية

أعلن النجم أحمد عز عن إصابته بالتهاب في أحباله الصوتية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "أصيب النجم أحمد عز بالتهاب في أحباله الصوتية، إثر اندماجه في أداء مشهد تطلب انفعالاً معيناً، ضمن أحداث دوره في الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق،

للمخرج طارق العريان، و أصر على استكمال تصوير المشهد رغم الآلام التي انتابته آنذاك، ولكنه سيخضع لفحوصات طبية للتعرف على أبعاد الإصابة، ومدى حاجته للراحة من التصوير من عدمه.

كما يشارك في بطولة ولاد رزق 2عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد

الصاوي، أحمد داود، كريم قاسم، باسم سمرة، ونسرين أمين، من تأليف صلاح الجهيني".

يذكر أن الفنان أحمد عز يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف"، من تأليف أيمن بهجت قمر، و إخراج عمرو عرفة، و بطولة كل من شريف منير، أمير كرارة، مصطفي خاطر، منى زكي، دينا الشربيني.