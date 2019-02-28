محمد عز يكشف كواليس تصوير قيد عائلي

كشف النجم محمد عز عن كواليس تصوير مسلسل "قيد عائلي"، و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "كريم.. قيد عائلي قريبا ان شاء الله يارب كرمك وتوفيق"، و تدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، و هو بطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي،

محمد نجاتي، هشام المليجي، محمد محمود عبد العزيز، نبيل نور الدين، منة فضالي، ياسمين نيازي، عمر الشناوي، كريم عبدالخالق، محمد رياض، ميرهان حسين، هالة فاخر، نضال الشافعي، إنعام سالوسة، خالد سرحان، رامي وحيد، ميرنا وليد، صلاح عبدالله، دينا فؤاد، ريم البارودي، سيمون، دنيا، هدى، و من تأليف محمد رجاء، و إخراج تامر حمزة.

يذكر أن الفنان محمد عز يشارك في بطولة مسلسل الملكة، من تأليف أمين جمال، و إخراج حسام علي، و تدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي، حول مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، و متزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد و بنت، و المسلسل بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، مراد مكرم، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، فتحي عبدالوهاب.