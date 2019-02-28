يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل غنائي في القاهرة، وذلك بعد إصدار أحدث أغنياته من ألبومه الجديد "وطن". يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 1 مارس، في "فاميلي بارك" بمدينة الرحاب. يذكر أن منير طرح آخر أغنياته من ألبوم "وطن" بعنوان "إبعد عينيك عني" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصد أكثر من 600 ألف مشاهدة.

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. حفل محمد منير في مدينة الرحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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