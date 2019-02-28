للمرة الأولى..الموسيقار عمر خيرت في مول العرب

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقياً، وذلك في مول العرب في مدينة 6 أكتوبر. سيقام الحفل مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مارس، مع تجهيزات خاصة داخل الموقف الخاص لمول العرب. العرب. تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات لم يتبق منها سوى: فئة الـ"جولد" بسعر 1000 جنيه فئة الـ VIP بسعر 1400 جنيه. تباع تذاكر الحفل في جميع فروع "فرجن ميجا" ستورز يذكر أن هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها المول أنغام الموسيقي عمر خيرت، وتم نفاذ جزء من تذاكر الحفل فور طرحها للبيع.

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