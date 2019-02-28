كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شخصية أروى جودة في مسلسل "صانع الأحلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الفنانة أروى جودة تصوير أول مشاهدها برفقة الفنان السوري مكسيم خليل في مسلسل "صانع الأحلام" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتُجسِّد أروى دور طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع عدد من أبطال المسلسل، وتستخدم مهنتها في الشر وذلك في إطار تشويقى.

وكانت أسرة المسلسل بدأت تصوير أول مشاهد العمل بأحد فنادق أبو ظبي في الإمارات، وذلك لعرض المسلسل في سباق دراما رمضان المقبل.

والمسلسل من بطولة مكسيم خليل، أروى جودة، جيسى عبده، طونى عيسى، أحمد جلال عبد القوى، ومن تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبد العزيز.