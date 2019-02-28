كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة جديد من كواليس "فلانتينو" لـ عادل إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد كيلاني، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "فلانتينو"، برفقة الفنان عادل إمام والفنانة دلال عبد العزيز والفنان طارق الإبيارى والمخرج رامي إمام.

جدير بالذكر بأنه يتضمن مسلسل "فلانتينو" كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الأبياري، محمد كيلاني، هدي المفتي، سامح حسين، إلهام عبد البديع ‘ رانيا محمود ياسين، وفاء صادق بدريه طلبة وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة ماجنوم ومن سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.