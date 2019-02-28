كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل إمام ودلال عبد العزيز في صراع دائم بـ"فالنتيتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أسرة مسلسل "فالنتينو" تصوير مشاهد العمل بطريقة مكثفة للحاق بعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

ويجسد الزعيم دور صاحب مدرسة فيما تجسد زوجته دلال عبد العزيز، مديرة المدرسة، ولكنها تتعامل مع الطلاب وكل من حولها بطريقة صارمة.

وخلال الأحداث يشعر الزعيم بالملل من زوجته بسبب طريقتها في التعامل معه، ثم يقع في حب فتاة ويتزوج منها على زوجته، ثم يدخل الثنائى في صراعات بسبب زوجته الثانية وذلك في إطار كوميدى.

المسلسل من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز وعبلة كامل، وفاء صادق، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.