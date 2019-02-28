أول ظهور لجومانا مراد بعد انجابها لمولودها الأول.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السورية جومانا مراد محبيها ومتابعيها، وظهرت لأول مرة بعد انجابها لمولودها الأول في مقطع فيديو جديد.

جومانا حرصت على شكر كل منّ هنأها على ولادتها وسلامتها وسلامة مولودها «محمد»، سواء من الفانز أو الأصدقاء وكذلك زملائها من الوسط الفني، وارفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: «شكرًا لكل من باركلي ، شكرًا لكل المحبين».

النجمة السورية وضعت مولودها الأول من زوجها الدكتور ربيع بسيسو، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية يوم 16 فبراير الماضي، حيث نشرت صورة له، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء وجهه، معلقة عليها: «لحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد ، أسأل الله ان يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا ويرزقنا بره ويبلغ اشده و يجعله من عباده الصالحين آميييين».

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يذكر أن جومانا مراد تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، بعد ذلك ارتبطت برجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد، وزوجها الثالث هو المحامي ربيع بسيسو الذي احتفلت بزواجها منه أكتوبر 2013.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «مدرسة الحب» آخر عمل درامي شاركت جومانا في بطولته، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن الفن، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، كما شارك فيه للمرة الأولى النجم التركي مراد يلدريم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج صفوان نعمو.