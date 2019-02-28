حكمٌ قضائي بحبس محمد رمضان مع إيقاف التنفيذ

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أصدرت محكمة جنح قسم الدقي أمس حكماً قضائياً بحبس الفنان محمد رمضان لمدة 6 أشهر مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات مع إلزامه بسداد غرامة مالية قدرها 10001 جنيه (600 دولار) وتعويض مدني مؤقت بنفس القيمة في القضية التي أقامها ضده مدير قناة mbc مصر محمد عبد المتعال على خلفية قيامه ببث مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" يوجِّه فيه انتقادات حادة له باستخدام عبارات سب وقذف، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة عليه وفق القانون.

وجاء قرار المحكمة أمس كأحد فصول النزاع بين رمضان وmbc التي تلاحقه قضائياً أيضاً في دعاوى أخرى بشكلٍ رسمي مرتبطة بعدم التزامه بالتعاقد المبرم بينه وبين ذراعها الانتاجي o3 فيما يتعلق بتنفيذ أعمال درامية وقع على عقودها وتقاضى مقدمات الأجور الخاصة عنها.