مسرح الهناجر يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية

القاهرة - سارة رفعت
يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، اليوم الأربعاء احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة الراحلة شاديه، علي خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية، يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم مجموعة من أروع أغانيها.
جدير بالذكر أن الإحتفاليه تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وسوف يتم إهداء السادة الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء الفنانة شادية قامت بإعداده الباحثة الموسيقية رشا عدلي.
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