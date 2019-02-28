شكرا لقرائتكم خبر عن بهذا الدور.. رامى مالك يقترب من المشاركة فى سلسلة جيمس بوند بعد الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم رامى مالك الفائز بجائزة الأوسكار يوم الأحد الماضى اقترب بشدة من المشاركة بسلسلة أفلام جيمس بوند، وذلك بعدما كشفت العديد من التقارير العالمية منذ ساعات على أن ذى الأصول المصرية الذى انشغل العالم الفنى مؤخراً بتتويجه بالأوسكار يعد أحد أهم المرشحين للتواجد فى الفيلم المقبل من واحدة من أهم السلاسل فى عالم السينما العالمية إن لم تكن الأهم.



رامى مالك والاوسكار رامى مالك والاوسكار

وقد أكدت معظم التقارير أن رامى بصدد التواجد فى الفيلم القادم الذى يعد آخر أفلام سلسلة النجم العالمى دانيال كريج بعد ترشيحه خلال الشهور الماضية قبل فوزه بالأوسكار ضمن قائمة من الممثلين للعب دور الشرير أمام كريج، وهو الأمر الذى تم تدعيمه بشدة عقب فوز صاحب الـ37 عاما بجائزة الأوسكار عن فيلم Bohemian Rhapsody الذى تدور أحداثه عن المغنى فريدى ميركورى الذى كون فريق Queen بعدما تحدى الصورة النمطية للشكل الغنائى السائد وقتها، لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أهم أغانيهم، حتى وصلوا إلى نجاح لا مثيل له، لكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.