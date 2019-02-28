شكرا لقرائتكم خبر عن "بلا معنى" تمثل مصر فى مهرجان لبنان المسرحى لمونودراما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنافس على جوائز مهرجان لبنان المسرحى الدولى لمونودراما المرأة فى دورته الأولى 7 عروض مسرحية من بلدان عربية وأجنبية، الذى سيقام فى الفترة الممتدة من 8 إلى 12 مارس المقبل، تزامنا مع يوم المرأة العالمى.

وحمل المهرجان فى دورته التأسيسية تحية لرائدة المسرح اللبنانى الراحلة الدكتورة سهام ناصر، ومن العروض المشاركة "كيف أنك؟" لآمال العوينى من تونس، و"بلا معنى" للمخرجة منار الزين وتمثيل وسام أسامة من مصر، ومسرحية "علدقة" لفاطمة دياب من لبنان، ومسرحية "مانيفستو بات" لمارين تيرابو كواتوزيا من إسبانيا.

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كما يشارك فى المهرجان مسرحية "داندو آيل كانت" من إخراج إليسا نينيو وتمثيل نيريا غوميز من إسبانيا، ومن البرتغال يشارك عرض "لا تزال على الطريق" للمخرجة أنا بالما وتمثيل ماريا جواو فيسينتى، ومن المكسيك يحضر عرض "مشروع السمكة" للوسيرو هيرناندز أريويلا.

وتتنافس العروض السبعة المشاركة فى المهرجان ضمن المسابقة الرسمية على جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل نص وجائزة أفضل عرض متكامل وجائزة أفضل سينوغرافيا.

سيقام على هامش المهرجان مؤتمر لبنان المسرحى الأول، والذى سيناقش أزمة المسرح فى لبنان وأهمية كسر المركزية الثقافية ودور المسرح فى الوعى والتغيير، كما ينظم ندوة عن دور المرأة فى المجتمع وتطلعاتها، تقيمها لجنة حقوق المرأة فى لبنان وجمعية لجنة الأمهات، وستشارك جمعية بيت المرأة الجنوبى بمعرض للحرف اليدوية طيلة أيام المهرجان.