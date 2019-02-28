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شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يشوق جمهوره بصورة من كواليس كليب "شو بخاف عليكى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان عاصى الحلانى على تشويق الجمهور لفيديو كليب أغنيته الجديدة "شو بخاف عليكى" بصورة من كواليس التصوير، وكتب قائلا: "كليب شو بخاف عليكى قريباً بإذن الله انتظرونا"، كما نشر عبر خاصية ستورى على حسابه على "إنستجرام" صور من التصوير.
أغنية "شو بخاف عليكى" من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، من إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها فى المكسيك.
عاصى الحلانى
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