شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مرور سنتين وشهرين.. أغنية تخطت حاجز الـ6 مليار مشاهدة على يويتوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن المدة الزمنية، التى مرت على إطلاق هذه الأغنية على موقع يوتيوب، إلا أنها تمكنت من تحقيق رقما قياسيا جديدا، بعدما تجاوزت حاجز الـ6 مليار مشاهدة.

الأغنية التى نتحدث عنها، هى despacito للنجم البورتوريكى، لويس فونسى، والتى تم إطلاقها فى 12 يناير 2017، لتصبح بذلك هى الأغنية الأكثر مشاهدة على الموقع منذ تأسيسه، بحسب ما قالت "يوتيوب".

يشار إلى أنه وفقا لهذه النسب، فأن أغنية despacito للنجم ويس فونسى تمكنت من تحطيم الرقم القياسى الذى سبق وأن حققه الفنان، إد شيران، بأغنيته الشهيرة "شيب أوف يو"، أكثر من 4 مليارات مشاهدة.

Advertisements

وأغنية ديسباسيتو استطاعت أن تحتل قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية، وكلمة Despacito "ديسباسيتو" تعنى "ببطء"، وقد دخلت عقول الملايين صغارا وكبارا، حتى أن عددا كبيرا من المشاهير رددوا كلماتها.

بورتريكو بلدة متواجدة على البحر الكاريبى غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وتعانى من الفقر الشديد، لتأتى أغنية ديسباسيتو وتنتشلها من هذا الضياع الاقتصادى، بعدما استطاعت زيادة نسبة التدفق السياحى فيها بمعدل وصل إلى 45%، حيث تضمن كليب الأغنية مشاهد ومعالم طبيعية وسياحية فى بورتوريكو، شجعت الكثير حول العالم لزيارة هذا المكان البسيط، لتتحول بورتريكو من بعدها إلى وجهة سياحية عالمية.