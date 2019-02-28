رامي صبري عن بطل محطة مصر:"راجل في زمن قليل فيه الرجال"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
أشاد الفنان رامي صبري بموقف وليد مرضي، العامل في الشركة الوطنية لقطارات النوم، بعد ظهوره بموقف بطولي ومحاولته إنقاذ بعض المواطنين إثر حادث محطة مصر الذي وقع أمس الأربعاء
نشر الفنان رامي صبري صورة وليد مرضي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب:" بطل وراجل في زمن قليل فيه الرجال. الله يكرمك
وكان حريق كبير قد شب داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة صباح الأربعاء وأسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.
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