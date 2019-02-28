نيللي كريم تطلب من جمهورها التبرع لعلاج الحروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: طالبت الفنانة نيللي كريم جمهورها بالتبرع لمستشفى "أهل مصر لعلاج الحروق"، للمساهمة في إنقاذ المصابين في حادث محطة مصر، الذي وقع أمس الأربعاء. ونشرت صورة تطلب من خلالها التبرع لعلاج الحروق، وكتبت بالإنجليزية والعربية:" لو في مصر ابعت رسالة فاضية لـ 9899 بـ 5 جنيه حتروح لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وساهم في علاج المصابين". وكان التليفزيون المصري أعلن سقوط 20 قتيلاً و43 مصابًا، بعد نشوب حريق في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقًا)، صباح الأربعاء.

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