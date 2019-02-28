هاني سلامة يوجه رسالة لبطل حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

أشاد الفنان هاني سلامة بموقف وليد مرضي، العامل في الشركة الوطنية لقطارات النوم، بعد ظهوره بموقف بطولي، ومحاولته إنقاذ المواطنين عقب تعرضهم للحريق بحادث محطة مصر الذي وقع أمس الأربعاء.

ونشر الفنان هاني سلامة صورة لـ وليد مرضي عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب:" عاش راجل وهيموت راجل، اتكلموا عنه واشهروه".

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وأضاف:" أحسن ما تشهروا عادل شكل ومجدي شطه وسارة وكايا والأشكال دى، خلوه يفتخر بنفسه قدام مراته وعياله، جايز ده يشجع الناس تظهر المعدن الأصيل اللى اندفن جواهم".

وكانت هيئة السكك الحديدية أكدت إن جرارًا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.