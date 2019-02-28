الارشيف / فن ومشاهير

هاني سلامة يوجه رسالة لبطل حادث محطة مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

أشاد الفنان هاني سلامة بموقف وليد مرضي، العامل في الشركة الوطنية لقطارات النوم، بعد ظهوره بموقف بطولي، ومحاولته إنقاذ المواطنين عقب تعرضهم للحريق بحادث محطة مصر الذي وقع أمس الأربعاء.

ونشر الفنان هاني سلامة صورة لـ وليد مرضي عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب:" عاش راجل وهيموت راجل، اتكلموا عنه واشهروه".

Advertisements

وأضاف:" أحسن ما تشهروا عادل شكل ومجدي شطه وسارة وكايا والأشكال دى، خلوه يفتخر بنفسه قدام مراته وعياله، جايز ده يشجع الناس تظهر المعدن الأصيل اللى اندفن جواهم".

وكانت هيئة السكك الحديدية أكدت إن جرارًا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني سلامة يوجه رسالة لبطل حادث محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا