بصورة من الكواليس عاصي الحلاني يشوق جمهوره لـ"شو بخاف عليكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شوق الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجمهور لفيديو كليب أغنيته الجديدة "شو بخاف عليكي"، والذي يقوم بتصويرها حاليًا، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر "الحلاني" صورة من كواليس الكليب وكتب" كليب شو بخاف عليكي قريباً باذن الله انتظرونا ". أغنية "شو بخاف عليكي "، من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلاني، من إخراج عادل سرحان، ويتم تصويره في المكسيك.

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