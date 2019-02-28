محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365 خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "بطمة" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية قفطان مغربي أزرق، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالقفطان المغربي دنيا بطمة تكشف عن أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.