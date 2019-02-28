تستضيف الإعلامية، منى الشاذلي، اليوم الخميس، كلا من الفنانة هبة مجدي، وزوجها الفنان محمد محسن، في برنامجها "معكم"، وذلك في تمام التاسعة مساء علىشاشة "CBC" .
ومن المقرر أن يتحدث كل منهم عن العديد من المواقف الشخصية التي تجمع بينهما، بجانب
جدير بالذكر أن برنامج "معكم" يعرض أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساء على شاشة "CBC".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. هبة مجدي ومحمد محسن ضيفا برنامج "معكم منى الشاذلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.