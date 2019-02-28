الليلة.. هبة مجدي ومحمد محسن ضيفا برنامج "معكم منى الشاذلي"

تستضيف الإعلامية، منى الشاذلي، اليوم الخميس، كلا من الفنانة هبة مجدي، وزوجها الفنان محمد محسن، في برنامجها "معكم"، وذلك في تمام التاسعة مساء على

شاشة "CBC" .

ومن المقرر أن يتحدث كل منهم عن العديد من المواقف الشخصية التي تجمع بينهما، بجانب

الحديث عن كواليس أعمالهم الفنية السابقة، والأعمال التي يحضرا لها خلال الفترة المقبلة.

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جدير بالذكر أن برنامج "معكم" يعرض أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة من كل أسبوع في تمام التاسعة مساء على شاشة "CBC".



