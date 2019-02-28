آخر تطورات حالة محمد حماقي الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية

استقرت حالة الفنان محمد حماقي الصحية بعدما أجرى، أمس الأربعاء، عملية جراحية دقيقة في قدمه اليسرى، وذلك بعد تعرضه للكسر أثناء لعبه مباراة كرة

قدم مع أصدقائه في أحد النوادي.

وانتهى من إجراء العملية الجراحية بنجاح، وقام الطبيب المعالج المختص بتركيب

شريحة و6 مسامير له، ومن المفترض أن يحصل على قسط من الراحة خلال الفترة المقبلة.

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جدير بالذكر أن "حماقي" طرح مؤخرا ألبومه الغنائي "كل يوم من ده" الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.