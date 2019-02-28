استقرت حالة الفنان محمد حماقي الصحية بعدما أجرى، أمس الأربعاء، عملية جراحية دقيقة في قدمه اليسرى، وذلك بعد تعرضه للكسر أثناء لعبه مباراة كرةقدم مع أصدقائه في أحد النوادي.
وانتهى من إجراء العملية الجراحية بنجاح، وقام الطبيب المعالج المختص بتركيب
جدير بالذكر أن "حماقي" طرح مؤخرا ألبومه الغنائي "كل يوم من ده" الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات حالة محمد حماقي الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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