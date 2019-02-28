كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر وعائشة بن أحمد في كواليس "أبو جبل" لـ مصطفى شعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت الفنانة عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "أبو جبل"، والتي جمعتها بالفنانة نجلاء بدر، ومن المقرر أن ينافس المسلسل في السباق الرمضاني المقبل حيث يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان.

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومحمود البزاوي، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ومحمد على رزق وآخرين، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد صالح.

في سياق آخر تشارك عائشة بن أحمد في بطولة فيلم "كل سنة وأنت طيب"، مع النجم تامر حسني وانتهت من تصوير جزء كبير من مشاهدها ومن المقرر أن تستكمل باقي المشاهد خلال الفترة المقبلة.

وخاضت عائشة السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "نسر الصعيد" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.