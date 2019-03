شاهدوا.. حسام حبيب يصدم جمهوره بتصرفه تجاه زواج أنغام وأحمد إبراهيم

View this post on Instagram

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اشف كل مصاب في حادث #محطة_مصر ويصبر أهالي الضحايا ويسكنهم فسيح جناته.و بعتذر انا بره مصر و ماكنتش عارف بالحادث اصلا

