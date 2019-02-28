شاهدوا.. حسام حبيب يصدم جمهوره بتصرفه تجاه زواج أنغام وأحمد إبراهيم

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كتب امير فتحي في الخميس 28 فبراير 2019 11:32 صباحاً -
صدم الفنان المصري حسام حبيب الجمهور بتصرفه تجاه زواج الفنانة المصرية أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وجاء ذلك بعد أن نشر حبيب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأنغام وإبراهيم وعلّق عليها مباركاً لهما قائلاً:”ألف مبروك يا حبايب قلبي ربنا يباركلكم ويوفقكم ويجعلكم سند لبعض ويبعد عنكم الحاقدين وولاد الحرام.. ومبروك ألف مبروك على الألبوم الرائع وخصوصاً أغنية “يا ريتك فاهمني”.
إلا أن المفاجأة كانت بحذف حبيب لهذه الصورة بعد قليل ونشر مكانها صورة ينعى فيها ضحايا إنفجار القطار قائلاً:” إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اشف كل مصاب في حادث محطة مصر ويصبر أهالي الضحايا ويسكنهم فسيح جناته. وبعتذر أنا بره مصر وماكنتش عارف بالحادث أصلاً”.
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إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اشف كل مصاب في حادث #محطة_مصر ويصبر أهالي الضحايا ويسكنهم فسيح جناته.و بعتذر انا بره مصر و ماكنتش عارف بالحادث اصلا
A post shared by Hossam Habib (@hossamhabib) on Feb 27, 2019 at 5:01am PST
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