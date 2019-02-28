ملك الراي يلتقي أيقونة البوب في أميركا – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحيي ملك الراي الشاب خالد حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 27 نيسان/أبريل المقبل.
ومن المقرر أن يقدّم الشاب خالد خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، خاصةً أن الجمهور الأمريكي والجاليات العربية في ولاية كاليفورنيا ينتظرونه بفارغ الصبر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل سيجمع الشاب خالد مع أيقونة البوب الشهير عالميًا Andy وقد أعلن عنه ملك الراي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
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