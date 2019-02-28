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نادر الأتات يقتحم سباق الأغاني ويتصدّر في ساعات

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متابعة بتجـــــــــــــرد: بدأ النجم اللبناني نادر الأتات يحصد أصداء أغنيته الجديدة “حالة فوضى” التي طرحها في الساعات الماضية عبر موقع وتطبيق “أنغامي”.

ويبدو أن نادر ترجم عنوان الأغنية، فتسبّب بـ”حالة فوضى” إلكترونيًا حيث غصّت مواقع التواصل الإجتماعي بالرسائل التي انهالت عليه من كل حدب وصوب لتهنئته.

هذا واقتحمت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر تحميلًا في الوطن العربي واحتلّت المرتبة الأولى عبر “أنغامي” في ساعات قليلة جدًّا.

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تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى” هي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، ومن المقرر أن يصوّرها نادر الأتات على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

للإستماع إلى أغنية “حالة فوضى” من هنا

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