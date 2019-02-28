بالفيديو .. حليمة بولند تصور جزء من جسدها عاريا .. وجمهورها غاضب بشدة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تثير دائما الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة بتصرفاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت مؤخرا فيديو لها بعد خروجها من السبا.

نشرت بولند فيديو جديد لها على "سناب شات" فور خروجها من سبا البحر الميت، وقالت أنها أمضت أوقاتا ممتعة وأنها تستعد حاليا لمغادرة البلد، وشكرت الجهة الداعية لها للاستجمام ، ألا إنها وبطبيعتها أثارت الكثر من الجدل بسبب نشرها جزء من جسدها وهو عار ومغطى بالطين العلاجي.

أثار هذا الفيديو غضب متابعيها، ووصلت بعض التعليقات إلى حد الشتيمة، واتهموها بالوقاحة وقلة الأدب.

وهذه الزيارة كانت تكريم لها، من قبل مؤسسة "الأمل للإنتاج الفني" وبالتعاون مع أمانة عمان.