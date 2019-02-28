بالفيديو .. الأمير هاري وزوجته يتذوقان الطعام المغربي لأول مرة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ظهر فيديو جديد للأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل، في زيارتهم الأخيرة للمغرب، وانتشر بسرعة بين محبيهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرا في الفيديو وهما يمشيان سويا، وكانت الدوقة متمسكة بذراع الأمير هاري في سعادة، وكان هناك سيدة معهم تعرفهم معالم البلد.

وفي الفيديو، ظهرا وهما يتذوقان الطعام المغربي المحلي لأول مرة، وقد أبدا إندهاشهما وسعادتهما بالطعام الرائع.

وذكرت تقارير أنها ارتدت ملابس تزيد قيمتها على 149 ألف دولار أميركي خلال 3 أيام فقط.

وحملت ملابسها توقيع عدد من العلامات الكبرى مثل Dior وValentino وStuart Weitzman وGianvitorossi وMishanonoo.