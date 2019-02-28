50 عرضا موسيقيا من 12 دولة تشارك بمهرجان "أم الإمارات" ‎2019

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تفاصيل برنامج العروض الفنية لمهرجان "أم الإمارات" 2019، إذ تعتلي مسارح الحدث الـ3 مجموعة من النجوم والعروض الموسيقية، أبرزهم السوبر ستار السعودي رابح صقر 15 مارس/آذار المقبل، و"دي جي" الهولندي العالمي نيكي روميرو 22 من الشهر ذاته.

ويتضمن المهرجان، الذي يعقد خلال الفترة من 12 حتى 23 مارس/آذار المقبل، أكثر من 50 عرضا موسيقيا من 12 دولة، ما يعكس التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه الإمارات وسط أجواء من الألفة والمحبة وقيم التسامح والتعايش المشترك بين زوار المهرجان من مختلف الجنسيات.

وقالت أميرة المزروعي، رئيس وحدة المهرجانات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "فخورون بالإعلان عن تفاصيل العروض الترفيهية لمهرجان أم الإمارات 2019، إذ جرى اختيار الفنانين والموسيقيين هذا العام بما يُرضي أذواق جميع الفئات العمرية من زوار المهرجان، وواثقون من أن هذه العروض تستقطب محبي الموسيقى من مختلف الجنسيات والثقافات، ومن خلال الجمع بين فنانين وجمهور من مختلف العالم، يسهم المهرجان في تعزيز التبادل الثقافي الذي يدعم أهداف مبادرة عام التسامح".

ويقدم السوبر ستار السعودي رابح صقر الجمعة 15 مارس/آذار المقبل على المسرح الرئيسي باقة من أجمل أغنياته ومقطوعاته الموسيقية التي ألفها على العود، مثل يا نسيم الليل وصابرين وعلى كيفك وغيرها.

وصقر واحد من أفضل أصوات جيله الذهبي، إذ تمتد مسيرته الفنية على مدى 4 عقود، وتحظى حفلاته بنجاح باهر منذ إطلاق ألبومه الأول عام 1983، ووضع بصمته في سماء الموسيقى العربية ليس من خلال الغناء فقط، وإنما عبر التلحين لعدد من المطربين الخليجيين، من بينهم نبيل شعيل وعبدالله الرويشد وراشد الماجد والكثير غيرهم.

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وللمرة الأولى، يستضيف مهرجان أم الإمارات في أبوظبي منسق الأغاني العالمي "دي جي" نيكي روميرو، الذي يقدم السبت 23 مارس/آذار المقبل، على مدار ساعة ونصف، أجمل مقطوعات الموسيقى الإلكترونية التي ألفها على المسرح الرئيسي، مباشرة بعد مسابقة الألعاب النارية.

ويتميز روميرو، إضافة إلى مسيرته المهنية الناجحة في عالم تنسيق الموسيقى، بأنه منتج موهوب لديه مؤلفات موسيقى إلكترونية مشهورة، مثل "تولوز" و"بيتر سويت" وغيرها، وعمل مع أكبر الأسماء في عالم الموسيقى المعاصرة، مثل ريهانا وبريتني سبيرز، ومهدت هذه النجاحات الطريق لتأسيس علامة التسجيلات الخاصة به "بروتوكول ريكوردينج"، التي تضم مجموعة من الفنانين الموهوبين.

وقال روميرو: "سعيد جداً لإقامة عرضي الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي. الموسيقى تجمع الناس على اختلاف ثقافاتهم وفئاتهم العمرية، ومن المؤكد أن ذلك وحده سبب للاحتفال"، مضيفا: "متحمس لظهوري الأول على خشبة المسرح في العاصمة الإماراتية وإقامة حفلة للذكرى".

يوفر المهرجان لزواره مجموعة واسعة من العروض الموسيقية التي تضم أكثر من 50 عرضاً لفنانين ومنسقي موسيقى موهوبين تتوزع على مسارح المهرجان الـ3، من بينهم عمر دين وأمجد شاكر وجاد أبي حيدر، الذين أبدعوا في برنامج المواهب "ذا فويس أحلى صوت"، ومن المقرر أن يشارك الفنانون في عرض خاص على خشبة المسرح الرئيسي، إضافة إلى عدد من الفنانين الناشئين الآخرين.

واحتفاءً بعيد الأم، 21 مارس/آذار من كل عام، يستضيف المهرجان عرضاً فنياً أدائياً يقدمه إبراهيم الجنيبي وفرقته، إلى جانب عروض أخرى تقام على المسرح الرئيسي، من بينها: عبري، عزيزة إبراهيم، بووم ديوان، شينوا هاوك، دافي أند فليب، داني عريضي، داني نافيل، فهد العارف، فرقة الفيحاء، جدل، جواهر، جايي أند فو، ليلى كاردان، المجاز، ماشا، ميامي باند، نون، فرقة سامفيل جاسباريان الرباعية، وأبناء يوسف.

كما يستضيف المهرجان حفلات أدائية مباشرة يقدمها الفنانون: "أبو، آدم كبارة، إي جي وفرقته، ألكسندرا كرستيك، أمان، دينا ربادي، والدي جي كاروهات، فافا، فريك، جايمي ريكس، جيروم ديليغيرو، جندي، وليون ميرفي، روني سركيس، شيباني، وفرقة نتكلم بالألوان".