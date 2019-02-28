متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضح الرئيسُ التنفيذيُّ لقطاع الاتصال والمشاريع الخاصة لشركة "نيرفانا" عمر سليم العلي على هامش حفل جوائز مجلّة استثمارات لرائدات الأعمال في مجال الاستثمار لعام 2018؛ أن شركة "نيرفانا" تهدف لعكس حضارة دولة الإمارات على المستوى العالمي.
وبيّن في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" أن الشركة تسعى ومن خلال المكاتب والأفرع الممتدة في دول مختلفة خارج الإمارات كالصين وإنجلترا وكندا ومصر وإسبانيا؛ الترويج لدولة الإمارات التي تمتلك دعائم متينة في تقديم خدمات سياحية متميّزة.
وبيّن العلي دور "نيرفانا" في الحفل، وما الذي تسعى إليه الشركة السياحية للارتقاء بمكانة الإمارات في عالم الاستثمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر العلي: لدينا 40 فرعًا.. وهكذا نروّج لدولة الإمارات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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