شكرا لقرائتكم هذه قائمة جوائز "سبيريت" للأفلام ذات الميزانية المحدودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصلت الممثلة غلين كلوز على جائزة أفضل ممثلة وفيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك) الذي يتناول الظلم العنصري على جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز "سبيريت" للسينما المستقلة، السبت، وذلك قبل يوم واحد من حفل توزيع جوائز أوسكار.

وفاز فيلم الدراما العائلية المكسيكي "روما" بجائزة "سبيريت" لأفضل فيلم أجنبي. و"روما" من بين أقوى الأفلام المرشحة للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم.

وتمنح عادة جوائز "سبيريت" بشكل سنوي للأفلام التي تنتجها هوليوود بميزانية محدودة تقل عن 20 مليون دولار.

وحصلت كلوز (71 عاماً) على لقب أفضل ممثلة عن دورها كزوجة خنوع تتمكن في نهاية الأمر من التعبير عن نفسها في فيلم "الزوجة" (ذا وايف). وظهر اسم كلوز أيضا ضمن الأسماء المرشحة للفوز في وقت لاحق اليوم الأحد بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في نفس الفيلم.

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وقال كلوز على السجادة الحمراء في يوم مشمس في مدينة سانتا مونيكا الساحلية: "إنه شيء لطيف يحدث قبل الأوسكار".

وكان فيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك) أكبر الفائزين في حفل "سبيريت" حيث حصل على جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثلة مساعدة لريجينا كينغ وأفضل مخرج لباري جينكينز الذي حصل فيلمه السابق "ضوء القمر" (مون لايت) على أوسكار أفضل فيلم قبل عامين.

ويتناول الفيلم المقتبس من رواية الكاتب الراحل جيمس بالدوين لعام 1974 قصة زوجين شابين بنيويورك تنقلب حياتهما رأسا على عقب عندما يسجن الزوج بسبب جريمة اغتصاب لم يرتكبها.

وحصل ريتشارد إي غرانت على جائزة "سبيريت" أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم الدرامي "هل يمكنك مسامحتي يوما؟" (كان يو إيفر فورغيف مي؟)، ما يعزز فرصته للفوز بنفس الجائزة في حفل توزيع جوائز أوسكار.

وحصل إيثان هوك على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الدراما "أول إصلاح" (فيرست ريفورمد).