اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعود الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى مسرح الصوت والضوء تحت سفح الاهرامات خلال شهر أبريل المقبل. حيث ستُحيي حفلاً بتاريخ 5 أبريل المقبل لتقدم مجموعةً من أغانيها على مدار نحو ساعتين تقريباً، ليكون الحفل الجديد في القاهرة بعد حفلها الاخير في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر الماضي.

وستصل الفنانة اللبنانية قبل الحفل بعدة أيام لإجراء التمرينات على المسرح، وسط التوقعات بنفاذ التذاكر قبل موعد الحفل.

يشار إلى أنها كشفت بدورها عن الحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تكشف تفاصيل الحفل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي تعود إلى سفح الأهرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.