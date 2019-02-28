الفنان مصطفى حجاج ضيف هشام عباس بـ"شريط كوكتيل"على قناة الحياة

يستضيف برنامج "شريط كوكتيل" الذى يقدمه الفنان هشام عباس، عبر شاشة قناة الحياة، اليوم الخميس، النجم مصطفى حجاج، والذى يذاع فى تمام الساعة العاشرة مساء.

وأشاد المطرب مصطفى حجاج، خلال برومو البرنامج، الذى أذاعته القناة، بالمطرب الكبير جورج وسوف، قائلاً:"جورج وسوف مدرسة كبيرة أنا بتعلم منها".

ويعمل المطرب مصطفى حجاج، على التحضير لألبومه الغنائى الجديد، بعد نجاح أغنية المصورة الأخيرة على طريقة الفيديو كليب " خطوة"، حيث بدأ فى تسجيل أغنيات الألبوم الذى يتعاون فيه مع الشاعر والمحلن ناصر الجيل فى أغنية جديدة.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى كليب "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى، وتخطت مشاهدات الاغنية على يوتيوب 16 مليون مشاهدة.

وشارك مصطفى حجاج مؤخراً فى تقديم أغنية "100 وش" والذى تم تصويرها فيديو كليب مع النجوم تامر حسنى ودياب وأحمد شيبة وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وطرحها تامر حسنى ضمن أغنيات ألبومه الأخير"عيش بشوقك"

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ويعتمد برنامج "شريط كوكتيل" على اختيار نجوم الغناء لتقديم كوكتيل أغانى متنوعة وتقديمها مع الفنان هشام عباس، ويعرض البرنامج أسبوعياً كل خميس على قناة "الحياة" فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

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