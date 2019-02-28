الفنانة المغربية جيهان خليل صورة جديدة لها عبرانستغرام

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "جيهان" خلال الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أسود طويل، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها. يذكر أن جيهان خليل تشارك في مسلسل "أبواب الشك" مع المخرج أحمد سمير فرج وبطولة لقاء الخميسي وخالد سليم وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى وتامر شلتوت وميار الغيطي ومن وتأليف محمد ناير. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - جيهان خليل تُعلن مُشاركتها في "رأس السنة" و"كازابانكا" - محمد رجب ينعي الفنان حسن كامي على "إنستغرام"

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