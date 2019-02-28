سولاف فواخرجي تنشرصورلها مع ياسر جلال على انستغرام

نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا تجمعها بالفنان ياسر جلال، وعلقت على الصور قائلةً: "أخويا وصديقي، الأكثر وفاءً ياسر جلال". وتشارك سولاف فواخرجي في تصوير مسلسل «خط ساخن»، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل. ومسلسل خط ساخن بطولة، حسين فهمي، صلاح عبد الله نضال الشافعي، هيثم نجم وسهر الصايغ، وهو من تأليف فوزية حسين ومن إخراج حسني صالح. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - كرم جابر يُدرّب ياسر جلال على المصارعة لتصوير مشاهد"لمس أكتاف" - حنان مطاوع تخوض سباق رمضان المُقبل بـ"لمس أكتاف"

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