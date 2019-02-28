حسين فهمي يذرف الدموع بسبب محطة مصر

كشف الفنان حسين فهمي أنه لم يتمالك نفسه بعد مشاهدة فيديو حريق محطة مصر، مشيرًا إلى أنه وجد دموعه تنزل، وموضحًا أن قلبه مع كل إنسان تواجد في هذا المشهد الرهيب.
ولفت فهمي إلى أنه شاهد الشاب الذي حاول بقدر ما يستطيع أن ينقذ أخواته بعد أن أطفأ نفسه بعد أن لاحقته نيران الاصطدام، مشدّدًا أن مصر دائمًا ستعبر من أي محنة، وأنه سعيدًا بشباب مصر وتحّملهم المسؤولية في تقديم يد العون، وازدحامهم على أبواب المستشفيات التي تواجد فيها المصابون للتبرع بالدم، داعيا الله أن يسلم مصر من كل أذى وسوء.
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