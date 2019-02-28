شكرا لقرائتكم خبر عن انتحروا بعد الشهرة.. أشهر نجوم هوليود أنهوا حياتهم بسبب الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارد شبح الاكتئاب العديد من نجوم هوليود، الأمر الذى أدى إلى انتحار الكثير منهم بشكل مفاجئ بالرغم من وصولهم إلى أعلى قمم النجاح والشهرة العالمية، ونجد أن هناك أكثر من سبب وراء هذا الاكتئاب، إما الوحدة أو الضغوطات النفسية وإما أسباب أخرى، لذلك تعرف على فناني هوليود الذين لجأووا إلى الانتحار المفاجئ وفقاً لموقع ritely.



روبن ويليامز

1.روبن ويليامز:

من الغريب أن نجد الشخص الذى أحضر الفرحة والابتسامة إلى كل بيوت العالم لم يستطع إحضار البهجة إلى شخصه، فقد وجد الفنان العبقرى العالمى روبن ويليامز معلقا فى منزله بكاليفورنيا، وأكد الأطباء أنه كان يعانى من مرض بالعقل أدى إلى خلل فى الأعصاب مما جعله يشنق نفسه فى منزله، وذلك بعد وفاة شريكة عمره المفاجئ الذى لم يتحمله.

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مارلين مونرو

2.مارلين مونرو:

توفت النجمة العالمية مارلين مونرو عن عمر يناهز 36 عاما، وبعد أن أصبحت أيقونة للجمال التاريخى ووصلت إلى أمجاد تاريخية بالفن، لم تستطع تحمل كل هذا المجد والضغوطات النفسية لتبقى على نفس النهج مما جعلها تأخذ جرعة زائدة من أدوية مضادة للاكتئاب والذى أودى بحياتها على الفور.



اليكسندر ماكوين

3.اليكسندر ماكوين:

من أشهر مصممي الأزياء العالميين والذى لجأ إليه أغلب فنانات هوليود لتصميم أزيائهن، بعد وفاة والدته لم يتحمل الأمر فاضطر إلى انهاء حياته عن طريق أخذ جرعات زائدة من الخمر والكوكايين وبعدها شنق نفسه بمنزله، وتوفى عن عمر 40 عاما.



جونى لويس

بعد وصوله للشهرة الواسعة خاصة بعد فيلم Aliens vs Predators انتحر الفنان الشاب جونى لويس بعد فترة اكتئاب طويلة جعلته مدمن وقاتل وهو كان صديق النجمة كاتى بيرى والتى تركته بمفرده بسبب سلوكياته المخالفة للقانون.

4.جونى لويس: