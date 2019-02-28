في ذكرى ميلادها.. هكذا تغيرت ملامح عائشة الكيلاني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم الخميس 28 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة عائشة الكيلاني، وهي واحدة من كوميديانات التسعينيات، صاحبة الطلة المميزة التي رغم قصرها تستطيع أن تلفت انتباهك وتتذكر جملها الحوارية.

اشتهرت عائشة الكيلاني في السينما بأدوار المرأة غير الجميلة، خفيفة الظل، التي تقبل كل شيئ بصدر رحب، وعملت بين التلفزيون والمسرح والسينما.

وحصلت على بكالريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.

عملت الكيلاني في مسرحيات عديدة، منها: البرنسيسة، ومن المسلسلات عصفور النار، والبحث عن عروسة.

حصلت الكيلاني على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة

Advertisements

الاجتماعية عام 1976، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987.

خلال لقائها في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت عائشة الكيلاني إنها تناولت دواءً به مادة الكورتيزون، فزاد وزنها كثيرًا وتغيرت ملامحها، فخضعت لعدد من عمليات التجميل، منها عملية تجميلة مثل شد

الوجه، وعملية تجميل لإنقاص الوزن. وقالت ساخرة من نفسها إنها خضعت لعملية تجميل في أسنانها للتخلص من خارج الأسنان، وأضافت أنها لم تخضع لعملية تجميل في فمها لأنها تعتبر أن "فمها" أجمل ما فيها.

نرصد لكم بالصور كيف تغيرت ملامح عائشة الكيلاني.