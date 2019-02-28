"عم شكشك" عضو "ساعة لقلبك".. محطات في حياة رأفت فهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحفظ ملامحه، لا يمكنك ألا تعرف صوته، لكن ربما يغيب عنك اسمه، ربما لأن رأفت فهيم فنان إذاعي بطبيعة الحال، وواحد من أكثر الفنانين غزارة في العمل الإذاعي.

تحل اليوم ذكرى وفاة رأفت فهيم. ونرصد لكم في التقرير محطات في حياته:

البداية

اسمه رأفت فهيم عبدالنبي، ولد في الإسكندرية، في 1 نوفمبر 1927، حصل على بكالوريوس تجارة عام 1963 من جامعة عين شمس.

عمل رأفت فهيم لفترة من الوقت موظفًا في جامعة القاهرة، وانتقل بين عدة وظائف، واشتهر في البرنامج الإذاعى "همسة عتاب" بجملته الشهيرة "فوت علينا بكرة يا سيد".

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بدأ رأفت فهيم حياته في فرقة "ساعة لقلبك"، وعمل بشكل مكثف في الإذاعة، ومن البرامج التي قدمها "حاج فلق"، كما عمل في المسرح، وفي مسلسل "بوجي وطمطم".

دور عم شكشك

ربما تعرف شخصية "عم شكشك" التي قدمها الفنان مصطفى خاطر في "مسرح مصر"، ثم قدمها أكثر من مرة في مسلسل "ربع رومي" وفي برنامج "شكشك شو"، لكنك لا تعرف أن الشخصية بالأساس كرتونية في مسلسل الكارتونت الشهير "بوجي وطمطم وأسرار جحا". ولعب فيها الفنان رأفت فهيم دور "عم شكشك"، وارتبطت الشخصية بعدها بصوته.

بيومي فؤاد

في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، قال الفنان بيومي فؤاد إن أفضل كوميديان في مصر هو الفنان الراحل فؤاد المهندس، وأن أفضل فنان كوميدي لم يضحك كان أبوبكر عزت، وأن أكثر جملة نقد لي أدهشته وأضحكته كانت تشبيهه برأفت فهيم، وقال: "تعجبت من هذا التشبيه كثيرًا، حيث أنه دائمًا ما يتم تشبيهى بالفنان حسن حسني، لطفي لبيب، لكن رافت فهيم أول مرة".