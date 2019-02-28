كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع إعادة الحلقة 137 ارطغرل Ertuğrul الجزء الخامس مترجم على موقع النور alnoortv.tv .. ترددات القنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع إعادة الحلقة 137 ارطغرل Ertuğrul الجزء الخامس مترجم على موقع النور alnoortv.tv .. ترددات القنوات الناقلة

تابع إعادة الحلقة 137 ارطغرل Ertuğrul الجزء الخامس مترجم على موقع النور alnoortv.tv ، الكثير من محبى ومتابعة المسلسل التاريخي التركي ينتظرون، اعادة اذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul، التى تعرض مساء اليوم الخميس وتعرض حصريا بث مباشر مساء الاربعاء فى نهاية كل أسبوع، وقد زادت عمليات البحث عن تردد القنوات الناقلة حصريا للمسلسل التركى الشهير قيامة أرطغرل، وسنعرض لكم رابط مشاهدة الحلقة الجديدة، والتى ستعرض مترجمة الى اللغة العربية على موقع النور alnoortv.tv، يوم الاربعاء أسبوعياً، عقب عرض الحلقة باللغة الاصلية على قناة TRT1 التركية، صاحبة العرض الاول والحصرى لمسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، والذى يعرض مساء الأربعاء في الساعة الثامنة مساءاً

موعد مشاهدة الحلقة 137 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

يعرض مساء الأربعاء من كل اسبوع حلقة جديدة من المسلسل التاريخي التركي، على ان يتم عرضه موقع النور alnoortv.tv مترجم الى اللغة العربية عقب عرضه على قناة TRT1 التركية، وتتوالي بعدها بقية القنوات العربية اعادة عرض الحلقة الجديدة بعد أن تتم ترجمته او عرضها مدبلجه.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

الساعة 6:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت تونس – الجزائر – المغرب.

الساعة 7:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت القاهرة – سوريا.

الساعة 8:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت مكة المكرمة – الكويت – اليمن – العراق.

الساعة 8:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت تركيا.

توقيت عرض حلقات أرطغرل في الدول العربية

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الآن بدأ عرض الحلقة الجديدة 137 من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس، وسنقدم لكم رابط اعدة عرض الحلقة على موقع النور alnoortv.tv مترجم الى اللغة العربية، ورابط موقع النور الالكترونى يعرض الان الحلقة الجديدة 137 من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس، مترجمة الى اللغة العربية ويستمر عرض الحلقة ساعتين ، ويعاد مساء الخميس إذاعة الحلقة الجديدة 137 من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس، على قناتي اليرموك ودعوة مساء الخميس وتعاد فى اليوم التالى ظهر يوم الجمعة ، وقليلا وستبدا قناة اليرموك الالردنية باعادة عرض الحلقة الجديدة 137 من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس، فى تمام الساعة الثامنة مساء.