انطلاق مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في الإمارات بمشاركة عربية

انطلقت، الأربعاء، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بمشاركة 5 عروض من الإمارات وفلسطين والكويت ومصر وسلطنة عمان، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وافتتح المهرجان، الذي يستمر حتى 3 مارس/آذار بعرض مسرحي بعنوان "ما زال الثلج يسقط" لفرقة مسرح خورفكان التي تمثل الإمارات في المهرجان.

وشهد اليوم الأول إقبالا كبيرا من الجمهور الذي تفاعل مع العرض والمؤثرات المصاحبة وأبدى الحضور إعجابهم وسعادتهم لحسن تنظيم المهرجان بالإضافة إلى الجوائز القيمة.