مفاجأة في أغنية راغب علامة الجديدة

يستعد السوبرستار راغب علامة لسلسلة من الأعمال الفنية والحفلات والمهرجانات في الأسابيع المقبلة.

راغب، الذي أمضى اجازة في باريس برفقة زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة، عاد الى بيروت وتوجه مباشرة الى الاستديو حيث قام ببعض التمرينات مع فرقته الموسيقية.

ويعمل راغب على مجموعة من الاغنيات حيث كشف الشاعر ناصر الجيل انه يحضر أغنية بعنوان “ملك الرومنسية” من كلماته ومن الحان محمد ضياء، توزيع باسم منير. والأغنية أصبحت جاهزة ولكن راغب لم يضع صوته عليها بعد.

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ولفت ان الأغنية مختلفة وجديدة وفيها “شقاوة وحب” بحسب ما وصفها الشاعر. وأكد ان الأغنية أُعجب بها راغب لكن كان لديه بعض الملاحظات على كلماتها.

وكشف “الجيل” ان “علامة” طلب منه بعض التعديلات على كلمات الاغنية، فقام بتعديلها بطريقة ستفاجئ الناس.

وختم مشيراً انه وصف راغب في المقطع الذي تم تعديله بطريقة مميزة. وعبّر راغب عن اعجابه بالمقطع.

وهذا ليس التعاون الاول بين راغب علامة وناصر الجيل حيث سبق لهما ان تعاونا بأغنيات “بعشقك”، “بوعدك”، “اللي بعيد”، و “ما بهزرش”.

من جهة أخرى، يلتقي السوبرستار جمهوره بحفلة فنية، تاريخ 30 آذار في Cristal Event في ستوكهولم. وحفلة ثانية في المانيا، تاريخ 6 ابريل المقبل في Titanic Hotel في برلين.