جيجي حديد وكايا جيربر نجمتا عرض برونو سياليلي و"Lanvin".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في صباح اليوم الأربعاء، انطلقت فعاليات عرض أزياء علامة الأزياء الفرنسية Lanvin في متحف العُصور الوُسطى The Musée Cluny الواقع في باريس.

وكانت نجمتا العرض؛ جيجي حديد وكايا جيربر قد قادتا حشد عارضي الأزياء الذين شاركوا في تقديم مجموعة خريف/ شتاء 2019 من العلامة، بإدارة مُديرها الإبداعي الجديد "برونو سياليلي".

مشت حديد على مِنصّة العروض مُرتديةً إطلالة جريئة للغاية، تألّفت من توب شفاف لونه وردي باهت، نسقته مع معطف من الفرو الطويل وتنورة مُطابقة باللون نفسه، ارتدت أسفلها تنورة أخرى لونها أبيض بستايل الميدي المُورّد بالأسود، وانتعلت في قدميها حذاء جلديا أبيض.

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تبعت كايا جيربر زميلتها جيجي حديد على مِنصّة العروض بإطلالة أكثر احتشامًا، تألّفت من معطف الفرو الضّخم، جاء لونه الأساسي أبيض، لكنّه تزيّن من الجانبين بخطوط خضراء وزرقاء، زمّت خصره بحزام أبيض رفيع، ونسقته ببنطلون أبيض، وانتعلت في قدميها حذاء جلديا أبيض برقبة مُرتفعة، وأكملت إطلالتها بحمل حقيبة بُرتقالية اللون، جاءت على شكل الإجاصة.

ومن الجدير ذكره أنّ عرض مجموعة خريف/ شتاء 2019 لعلامة Lanvin يُعد نُقطة الانطلاقة لمُديرها الإبداعي الجديد "برونو سياليلي"، إذ إنّ أنظار عُشاق العلامة يُراقبون وعن كثب أعمال برونو، ويتساءلون ما إذا كان سيتمكن من إنقاذ العلامة التي أسست قبل 130 عامًا، إذ إنّها تتخبّط حاليًّا وأوضاعها غير مُستقرّة، وسياليلي هو المُدير الإبداعي الرّابع الذي يستلم إدارة العلامة في غضون أربع سنوات، إذ تمّ تغيير الأشخاص في هذا المنصب 4 مرّات خلال الـ 4 سنوات الماضية.