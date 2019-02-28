إيرادات فيلم "122" للفنان طارق لطفى يقترب من 23 مليون جنيه

بلغت إيرادات فيلم "122" للفنان طارق لطفى، 22 مليونًا و970 ألفًا و14 جنيهًا فى أسبوعه الثامن.

وتدور أحداث فيلم "122" فى إطار تشويقى حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهم الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.

الفيلم يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، محمد لطفى، وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف العريبى.

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