شيماء سيف سكرتيرة في" الزوجة الـ18"

كشفت الفنانة شيماء سيف أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين كوميديين، وهما مسلسل " الزوجة 18 " بطولة النجم حسن الرداد، ومسلسل "سوبر ميرو" بطولة النجمة إيمي سمير غانم، مشيرة إلى أنه رغم أن كل مسلسل منهم كوميدي ولكن شخصيتها في كل عمل مختلفة تمامًا عن الأخرى.

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وأعلنت شيماءفي تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، أنه تظهر خلال السياق الدرامي لمسلسل "الزوجة 18 " في شخصية سكرتيرة في الشركة التي يعمل فيها الشخصية التي يجسدها "الفنان حسن الرداد" والذي يجسد دور صاحب شركة أزياء ومصمم ملابس متميز مشيرة إلي أنها تكون بمثابة العقل المدبر له في الشركة وتقع في حبة وتحلم أن تكون الزوجة رقم 19 وتسعى جاهدة وهذا ما سوف تكشف عنه حلقات المسلسل المقرر عرضها في رمضان من خلال العديد من المواقف الكوميدية والانسانية بينهما وبين كل المشاركين في العمل.

يشار إلي ان مسلسل"الزوجة 18"، بطولة كوكبة من النجوم منهم النجم حسن الراداد , وسلوى خطاب، ومحمود البزاوى، وهيدى كرم، ومحمود الليثى، إيناس كامل، آية سماحة، كوكى، ومن تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكرى.

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