ملك قورة تكشف دورها في"سوبر ميرو"

أكّدت الفنانة ملك قورة على اعتذارها عن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ربيع بسبب انشغالها في تصوير مسلسل "سوبر ميرو" الذي تقوم ببطولته الفنانة إيمي سمير غانم، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

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وكشفت ملك قورة، خلال تصريح خاصّ لها إلى "لايف ستايل"، عن العمل ودورها فيه قائلة: "العمل يدور في إطار كوميدي مشوّق، وأنا أقدّم في العمل دور صحافية تتمتّع بقدرات خارقة وغير طبيعية، والعمل مكتوب بحرفية وبشكل يجذب المشاهد له منذ الوهلة الأولى، كما أن مخرج العمل وليد الحلفاوي متمكن كثيرا من أدواته ويعرف قدرات كل فنان يعمل معه".

يُذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" من بطولة الفنانة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وأحمد سلطان وبيومي فؤاد، ومن تأليف أحمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد السبكي.

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